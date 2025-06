شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعود للتدريب على فترة واحدة اليوم قبل السفر لأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

يعود فريق الأهلى، بقيادة الاسبانى خوسيه ريبيرو، للتدريب على فترة واحدة اليوم، الثلاثاء، بعدما خاض تدريباته أمس على فترتين استعداداً للمشاركة فى كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يحصل المارد الأحمر على راحة غداً الأربعاء للتفرغ للسفر لأمريكا فى نفس اليوم.

ويقع الأهلى في المجموعة الأولى التي تضم كلا من: إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي، ويخوض المارد الأحمر مباراة ودية أمام فريق باتشوكا يوم 8 يونيو الجارى استعداداً لهذه البطولة العالمية.

تقام بطولة كأس العالم للأندية في نظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا تم تقسيمها إلى 8 مجموعات، على أن تضم كل مجموعة 4 فرق ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لدور الـ 16 الذي يشهد خروج المهزوم.

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025

الأهلي vs إنتر ميامي- (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي vs بالميراس - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.

الأهلي vs بورتو- (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.