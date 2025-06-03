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الاتحاد السكندرى يتدرب فى جنوب أفريقيا استعداداً لبطولة BAL

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الاتحاد السكندرى يتدرب فى جنوب أفريقيا استعداداً لبطولة BAL

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الثلاثاء، 03 يونيو 2025 02:30 ص

يخوض فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى تدريباته فى جنوب أفريقيا، بعد ساعات من الوصول استعداداً للمشاركة في نهائيات بطولة أفريقيا للأندية bal  والتي تقام بجنوب أفريقيا في الفترة من 6 إلى 14 يوليو الجارى.

وكانت بعثة الاتحاد السكندرى غادرت إلى جنوب أفريقيا فى ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين، بعد الهزيمة من الأهلى بنهائى سوبر السلة

وتضم قائمة الاتحاد السكندرى في نهائيات الـbal  12 لاعبا وهم كل من أنس أسامة، عمر طلعت، محمد طه، يوسف شوشة، على احمد ، يوسف شحاتة، أحمد عادل دولا ، دينج دينج ، فيناليس، جون كينج،  ولوال لوال،  وماتونج مارديل، جورج ليمج.

وتضم البطولة أندية  الاتحاد السكندرى، أهلي طرابلس الليبي ، ريڤيرز النيچيري ، بيترو دي لوندا الانجولي ، المنستيري التونسي ، الجيش الرواندي ، كيرول ستار، الفتح الرباطي المغربي.

وكان الاتحاد السكندري تأهل للنهائيات بعدما تصدر مجموعة "كالاهاري" التي أقيمت في المغرب بالفوز في كل مبارياته.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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