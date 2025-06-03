شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتدرب فى جنوب أفريقيا استعداداً لبطولة BAL والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى تدريباته فى جنوب أفريقيا، بعد ساعات من الوصول استعداداً للمشاركة في نهائيات بطولة أفريقيا للأندية bal والتي تقام بجنوب أفريقيا في الفترة من 6 إلى 14 يوليو الجارى.

وكانت بعثة الاتحاد السكندرى غادرت إلى جنوب أفريقيا فى ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين، بعد الهزيمة من الأهلى بنهائى سوبر السلة

وتضم قائمة الاتحاد السكندرى في نهائيات الـbal 12 لاعبا وهم كل من أنس أسامة، عمر طلعت، محمد طه، يوسف شوشة، على احمد ، يوسف شحاتة، أحمد عادل دولا ، دينج دينج ، فيناليس، جون كينج، ولوال لوال، وماتونج مارديل، جورج ليمج.