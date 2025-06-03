شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور يطير إلى أمريكا اليوم للمشاركة فى تحكيم كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطير اليوم الحكم الدولى محمود عاشور إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة فى إدارة مباريات بطولة كأس العالم للأندية التى تقام هناك خلال شهرى يونيو ويوليو المقبلين، بمشاركة 32 ناديًا .

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الحكم الدولى محمود عاشور ممثلا عن التحكيم المصرى في بطولة كأس العالم للأندية كحكم لتقنية الفيديو.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أختار 12 حكما عربيا للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة هم

4 حكام ساحة

الإماراتي عمر آل علي

الجزائري مصطفى غربال

الليبي معتز إبراهيم

القطري سلمان فلاحي

4 حكام مساعدين

رمزان النعيمي قطر

ماجد الشمري قطر

الجزائرى مقران غوراري

الجزائرى عباس أكرم زرهوني

4 حكام حكام فيديو

المصري محمود عاشور

القطري خميس المري

المغربي حمزة الفارق

الإماراتي محمد عبيد خادم



