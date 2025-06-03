شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب الإخطار النهائى من "فيفا" اليوم برفع إيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو نادى الزمالك إخطار الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا برفع إيقاف قيد الفريق بعد إنهاء أزمة الفلسطيني ياسر حمد لاعب الفريق السابق، خاصة بعدما سدد الزمالك خلال الساعات الماضية مليوناً و700 ألف دولار إلى اللاعب باقى مستحقاته المتأخرة لدى النادى والتى تسببت فى إيقاف قيد جديد لمدة 3 فترات.

وقال عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن النادي سدد مستحقات الفلسطيني ياسر حمد لاعب الفريق السابق، والمقدرة بحوالي مليون و700 ألف جنيه.

وتم إخطار "فيفا" بسداد مستحقات ياسر حمد للحصول على الإخطار النهائي من "فيفا" برفع عقوبة إيقاف القيد، حتى يتمكن الزمالك من قيد صفقاته الجديدة عند فتح باب القيد.

وكان الزمالك سبق ونجح من قبل في سداد مستحقات كل من البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق والمقدرة بحوالي مليون يورو، بجانب سداد مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق الأسبق والتي كانت مقدرة بحوالي 983 ألف دولار.