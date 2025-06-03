شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يوقف أفراح التتويج بأول نجمة أفريقية ويبدأ الاستعداد لنهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز صفحة التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا على حساب صن داونز، بعد الفوز في مباراة العودة بنتيجة 2 – 1 باستاد الدفاع الجوى، ليفوز بمجموع المباراتين "3 /2" ويتوج باللقب، وأوقف الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش الاحتفالات بالبطولة الأفريقية من أجل الاستعداد لمواجهة الزمالك في نهائي كاس مصر.

ويقام نهائي كأس مصر بين بيراميدز والزمالك، الخميس المقبل، على أن تقام المباراة في الساعة 8:30 بالتوقيت المحلي، بعد تأجيلها لمدة نصف ساعة بسبب وقفة عرفات.

ومن المقرر أن يخوض فريق بيراميدز مرانه الأساسى اليوم، الثلاثاء، قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر، على أن يخوض مرانه الختامي غدًا، الأربعاء، والذى سيشهد تحديد الخطة الفنية التي سيتم الاعتماد عليها في المباراة.

وحقق فريق بيراميدز فوزًا تاريخيًا على صن داونز بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما باستاد الدفاع الجوى، في إياب نهائي دورى أبطال أفريقيا، ليتوج الفريق السماوى بلقب دورى أبطال أفريقيا لأول مرة فى تاريخه، بعدما كانت مباراة الذهاب فى جنوب أفريقيا انتهت بنتيجة 1 - 1.