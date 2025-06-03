شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مجدى حكما للإسماعيلي وسيراميكا بذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي الذي سيدير مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس عاصمة مصر، والتي ستجمع بين فريقي الإسماعيلي وسيراميكا.

وستقام المباراة يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو 2025، في تمام الساعة الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت القاهرة، على أرضية استاد الإسماعيلية.

ويضم الطاقم التحكيمي للمباراة، طارق مجدي حكمًا للساحة، حكم مساعد 1: رجب محمد حكم مساعد 2: شهاب راشد حكم رابع: أحمد ناصر، وفيما يتعلق بتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، سيتولى قيادة غرفة الفار كل من: حكم VAR: محمد الصباحي حكم VAR مساعد: سمير جمال

كما أعلنت لجنة الحكام عن الطاقم التحكيمي الذي سيدير مباراة ذهاب الدور نصف النهائي الأخر بين فريقي البنك الأهلي وإنبي، وستقام المباراة يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو 2025، في تمام الساعة الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت القاهرة، على أرضية استاد القاهرة الدولي. ويضم الطاقم التحكيمي للمباراة،مصطفى عثمان حكمًا للساحة، حكم مساعد 1: أحمد فتحي عيسى حكم مساعد 2: يارا عاطف حكم رابع: حسني سلطان، وفيما يتعلق بتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، سيتولى قيادة غرفة الفار كل من: حكم VAR: علاء صبري حكم VAR مساعد: أحمد بكر.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز