شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ستيت بطل العالم فى الكيك بوكسينج: مصر تمتلك الجودة المميزة واللعبة من 1998 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العميد محمد أبو ستيت بطل العالم فى الكيك بوكسينج، أن مصر تمتلك لاعبين أصحاب جودة مميزة ينقصهم فقط التمارين والاستمرارية لتحقيق التفوق.

وقال محمد أبو ستيت خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد فى برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورتس 1: "خضت أول بطولة جمهورية وأنا عمرى 17 عاما، ودائما أحصل على المركز الأول فى كل البطولات".

وأضاف: "الكيك بوكسينج تجمع بين الملاكمة والتايكوندو والكونغ فو وهى لعبة مش حديثة لأن أول بطولة اتعملت كانت عام 1998 فى مصر، وفان دام لم يلعب الكيك بوكسينج ولكن تم التنسيق للعبة من خلاله فقط".

وتابع بطل العالم فى الكيك بوكسينج: "تعرضت للعديد من الإصابات وتحديت الصعاب لاستكمال مشوارى الرياضى، رفض أن ينتهى مشوارى بهذه الطريقة، واستطعت العودة مجددا للعب والفوز بالبطولات".

وأوضح محمد أبو ستيت: "فى عام 2021 تحديث بطل روسيا صاحب الـ23 عاما وأنا عديت الأربعين من عمرى، وكانت المباراة هنا فى مصر ومذاعة فى قناة أون سبورت، والكل كان متوقع أن أقدم أداء مشرف ولكن فاجئت الجمهور وبطل العالم بأدائى ومهاراتى وفزت بالمباراة، وهذه المباراة عملت رواج كبير للعبة داخل مصر".