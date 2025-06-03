شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي كأس مصر.. محمود بسيوني حكمًا لمواجهة الزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي الذي سيدير المباراة النهائية لبطولة كأس مصر لموسم 2024/2025، والتي ستجمع بين فريقي الزمالك وبيراميدز. ووفقًا للإعلان الرسمي، تم تعيين الحكم الدولي محمود بسيوني حكمًا للساحة في هذه المواجهة المرتقبة، وستقام المباراة النهائية يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً (20:30) بتوقيت القاهرة، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

ويضم الطاقم التحكيمي للمباراة، بالإضافة إلى محمود بسيوني حكمًا للساحة، كل من: حكم مساعد 1: سامي هلهل حكم مساعد 2: يوسف البساطي حكم رابع: محمد يوسف. وفيما يتعلق بتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، سيتولى قيادة غرفة الفار كل من: حكم VAR: حسام عزب حكم VAR مساعد 1: أحمد توفيق طلب VAR SUPPORT: وائل فرحان

وتأهل فريق بيراميدز، لمباراة نهائي كأس مصر بعد الإطاحة بفريق البنك الأهلي في نصف نهائي المسابقة، فيما حجز الزمالك بطاقة العبور للمواجهة النهائية، بالفوز على حساب سيراميكا.

يبحث الزمالك عن لقب يزين به موسمه، بعد ضياع فرصة التتويج بلقب الدوري المصري، وإخفاقه في الحفاظ على لقب الكونفدرالية، ولم يصعد لمنصة التتويج إلا في مناسبة وحيدة، كانت بعد اقتناص لقب السوبر الأفريقي على حساب الأهلي في سبتمبر الماضي.

ويستهدف فريق بيراميدز، حصد الكأس لإضافة لقب جديد لخزائنه، بعد التتويج الهام ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه على حساب صن داونز الجنوب أفريقي.

على صعيد مواجهات الفريقين في بطولة الكأس، نجد أن الزمالك لعب ضد بيراميدز، في 3 مناسبات سابقة. اللقاء الأول بين الفريقين كان في نهائي البطولة لموسم 2018-2019، وحقق فريق الزمالك اللقب بالفوز بثلاثية دون رد.

اللقاء الثاني بين الفريقين أقيم لحساب الدور نصف النهائي لموسم 2021-22، وخسر الزمالك حينها فرصة الصود للنهائي بالخسارة 5-4 بركلات الترجيح.

اللقاء الثالث بين الفريقين لعب في إطار مواجهات الدور نصف النهائي لموسم 2022-23، وانتصر الزمالك بركلات الترجيح 7-6. ويعد بيراميدز آخر المتوجين بالبطولة، حيث انتصر على زد في المشهد النهائي.