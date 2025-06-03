الامارات | محترف شباب الأهلي يحسم لقب «كأس السلة» بمباراتين فقط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب المحترف الأميركي الجديد في صفوف شباب الأهلي، جيرمان لوف (36 عاماً)، عن سعادته بالثقة الممنوحة له من فريقه، وتسجيله إنجازاً فريداً في مسيرته الاحترافية، بالتتويج في مسابقة رسمية بعدما لعب مباراتين فقط، وقيادته «الفرسان» للفوز على الشارقة (104-99)، ورفع كأس نائب رئيس الدولة، في المباراة النهائية التي جرت أول من أمس، في ختام موسم كرة السلة.

وقال لوف لـ«الإمارات اليوم»: «سعادتي كبيرة في مساعدة الفريق على الحصول على لقب الكأس، خصوصاً أن النهائي جاء بعد يوم واحد من خوضي أولى مبارياتي الرسمية مع فريقي الجديد، ويمثل بصمة استثنائية في مسيرتي الاحترافية الممتدة لـ12 عاماً».

وأوضح: «أشكر الجهاز الفني للفريق على منحي الثقة للوجود في قائمة الفريق، والدخول مباشرة في المنافسات لأنجح، السبت الماضي، بمباراة نصف النهائي أمام النصر، في تسجيل 24 نقطة، وفي اليوم التالي خوضي النهائي أمام الشارقة في مباراة نهائية تبادلنا خلالها السيطرة على مجريات اللقاء، وتمكنت خلاله من تسجيل نقاط حاسمة خاصة في الدقائق الأخيرة التي استعدنا خلالها التقدم وحسم النتيجة واللقب».

وأضاف: «إنها المرة الأولى التي احترف بها في دول المنطقة بعد مسيرة تضمنت اللعب في دوريات أوروبية، آخرها الدوري التركي، إلا أنها الحالة الأكثر استثنائية في مسيرتي في التتويج ببطولة رسمية بعد مباراة واحدة».

وأشار لوف إلى أن كأس السلة جاءت بتوقيت مناسب لحصوله على معدل دقائق لعب تمكنه من زيادة نسبة الانسجام مع عناصر الفريق قبل استحقاق شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا التي تستضيفها دبي، خلال الفترة بين 7 و13 يونيو الجاري. واختتم: «أعشق الفوز، وبطولة آسيا تحدٍّ جديد، لأنها تضم أفضل محترفي القارة، وأتطلع في الأيام المقبلة، للحصول على مزيد من الوقت الذي يسهم في رفع نسب الانسجام».

شباب الأهلي يدشن أبطال آسيا بلقاء بولتس

يدشن شباب الأهلي مشواره في دوري أبطال آسيا لكرة السلة، بلقاء فريق ميرالكو بولتس الفلبيني، في السابع من الشهر الجاري، على أن يلتقي في ثالث أيام البطولة فريق أوتسونوميا بريكس الياباني في ختام دوري المجموعات.

يذكر أن قرعة البطولة وضعت شباب الأهلي في المجموعة الثانية، فيما ضمت المجموعة الأولى فريق طبيعت الإيراني، وغيغيانغ غوانغشا ليونز الصيني، وبرونكوز المنغولي، فيما تضم المجموعة الثالثة الرياضي اللبناني، وتـشانغوون إل جي ساكرز الكوري الجنوبي، وتاويوان بايلوتس من الصين تايبيه.