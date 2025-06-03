الامارات | ساندر: روح الفريق ودعم الإدارة منحاني لقب «هداف الأولى»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف لاعب الفجيرة، الفرنسي ساندر بنبشير، فوزه بلقب هداف دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2024-2025، بأنه من أهم المحطات الكروية في مسيرته الرياضية، مؤكداً أن البيئة الرياضية المثالية في الإمارات، خصوصاً بالفجيرة، ساعدته كثيراً على تحقيق إنجاز كبير سيتذكره طويلاً.

وأنهى ساندر بنبشير الموسم متصدراً ترتيب هدافي الدوري، برصيد 21 هدفاً سجلها في 25 مباراة، خاضها في جميع البطولات، تلاه لاعبا دبا البرازيلي ديوغو دا سيلفا، ويونايتد الهولندي كوينسي برونيس، ولكل منهما 19 هدفاً.

وقال ساندر لـ«الإمارات اليوم»: «عندما التحقت بفريق الفجيرة لم أتوقع الفوز بلقب هداف الدوري، خصوصاً بعد أن شاهدت قوة خطوط الدفاع في الفرق الأخرى، لكن روح الفريق في الفجيرة وتعاون زملائي اللاعبين ودعم الإدارة، كل ذلك منحني الصدارة، وتمنيت لو أنها تزامنت مع الصعود لدوري المحترفين».

وتابع: «أفضل مشهد عشته في الموسم المنصرم لدوري الدرجة الأولى تجسّد في تسجيلي هدفين بمرمى الجزيرة الحمراء، عندما عدت للفريق بعد التوقف عن خوض المباريات، وكان أحدهما في الوقت بدل الضائع، وفي المقابل لم أمرّ بأي لحظة غير إيجابية لكي أتمنّى نسيانها طوال الموسم، لأن بيئة التدريب والحياة في الفجيرة مميزة جداً، ما صنع لي أجمل الذكريات الطيبة مع الأشخاص الذين أصبحوا إخوتي».

وأكمل ساندر: «طموحي هو الاستمرار في اللعب في الإمارات، سواء كان في أندية دوري أدنوك للمحترفين أو الدرجة الأولى، واللعب في بطولات الإمارات أمر مذهل بالنسبة لي، بفضل المنافسة القوية بين الفرق والمباريات رفيعة المستوى واللاعبين الجيدين في صفوف الأندية، ومازلت لا أعرف مستقبلي، هل سأستمر مع الفجيرة أم مع نادٍ آخر؟». وتابع: «قضيت أياماً رائعة في الفجيرة، لذلك من المؤكد أن طموحي هو الاستمرار مع الفريق الذي قدمني بقوة لجمهور الإمارات، وهذا يبقى مرهوناً بتوجيهات إدارة النادي».

وختم: «لم أتفاوض مع أي نادٍ حتى الآن، على الرغم من بعض الاتصالات التي جرت مع وكيل أعمالي، وهو أخي، لأني أريد أن أرتاح قليلاً تمهيداً للخطوة المقبلة، وكل الشكر لإدارة النادي وجمهوره على كل ما تم تقديمه لي».

ساندر بنبشير:

. اللعب في بطولات الإمارات أمر مذهل بالنسبة لي.