الامارات | كوزمين للجمهور: احضروا في المدرجات.. «ستكون ليلة عظيمة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الروماني أولاريو كوزمين، الجمهور الإماراتي بالوجود بالمدرجات في استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي لمساندة المنتخب في مباراته المقبلة، بعد غدٍ، أمام نظيره منتخب أوزبكستان ضمن الجولة التاسعة لحساب المجموعة الأولى في الدور الثالث للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال كوزمين، خلال فيديو بثه اتحاد الإمارات لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي في منصة «إكس»: «سيكون يوماً مهماً وليلة عظيمة للغاية لكل الشعب الإماراتي، رجاء كونوا بجانب المنتخب الوطني، ساندوا اللاعبين، وسنحقق أهم شيء، وهو الانتصار».

ويدرك مدرب المنتخب أهمية وجود الجمهور بكثافة في المدرجات لدعم المنتخب، وبث الحماسة في أوساط اللاعبين، كون هذه المباراة ستكون حاسمة وتحدد مصير حظوظ المنتخب في التأهل المباشر إلى المونديال من عدمه، كون الفوز فيها ينعش بقوة حظوظ المنتخب في التأهل، أما الخسارة أو التعادل فتعني أن حظوظه قد تتبدد رغم أن الفرصة ستكون متاحة للمنافسة عبر الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم.

من جهة أخرى، يواصل المنتخب تدريباته اليومية من خلال معسكره الحالي في أبوظبي، وذلك تحضيراً للمباراة، إذ سيؤدي اليوم على ملعب نادي الجزيرة تدريبه الثامن بقيادة مدربه الروماني كوزمين، الذي يسعى للاستفادة من فترة الإعداد الحالية، رغم قصرها في الوصول بلاعبي المنتخب إلى مرحلة الجاهزية المطلوبة، لاسيما أن المنتخب لن يخوض أي مباراة ودية قبل مواجهة أوزبكستان، علماً أن المنتخب كان قد أدى خمس حصص تدريبية خلال معسكره الأخير الذي أقيم في دبي، وتدرب خلاله على ملعب زعبيل في نادي الوصل، قبل أن يغادر إلى أبوظبي لإكمال تحضيراته هناك من خلال المعسكر المغلق الذي يستمر حتى موعد المباراة.

وسيؤدي المنتخب تدريبه الختامي غداً على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، ويعكف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب كوزمين لتنفيذ برنامج الإعداد الذي وضعه تحضيراً لهذه المباراة، ومن بعدها مباراته المرتقبة أمام منتخب قيرغيزستان في العاشر من الشهر الجاري ضمن الجولة العاشرة للتصفيات.

ويواصل كوزمين التحضيرات اليومية وسط جدية عالية من اللاعبين، وإصرار على تحقيق الفوز على أوزبكستان، والوصول إلى ملامح التشكيل الأساسي الذي سيخوض به المباراة.

وسيختار كوزمين الـ11 لاعباً الأجهزة فنياً وبدنياً من بين القائمة التي ضمت 27 لاعباً لخوض المواجهة المرتقبة.

يذكر أن قائمة المنتخب ضمت اللاعبين: خالد عيسى، حمد المقبالي، علي خصيف في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع لوكاس بيمنتا، خليفة الحمادي، كوامي كوايدو، علاء الدين زهير، ساشا إيوكوفيتش، خالد الظنحاني، ماركوس ميلوني، عبدالرحمن صالح، بدر ناصر، وفي خط الوسط يحيى نادر، فابيو دي ليما، يحيى الغساني، حارب عبدالله، عبدالله رمضان، لوان بيريرا، ماجد حسن، علي صالح، محمد عبدالباسط، عبدالله حمد، وفي الهجوم كايو كانيدو، جونيور نيداي، سلطان عادل، برونو أولفيرا وكايو لوكاس.

من جهة أخرى، فإن المنتخب وجهازه الفني والإداري، يحظى بدعم كبير من الجوانب كافة من قبل اتحاد الكرة برئاسة الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وذلك من خلال توفير كل المتطلبات التي يحتاج إليها المنتخب في هذه المرحلة الصعبة وصولاً إلى تحقيق الفوز في مباراتيه المرتقبتين أمام كل من أوزبكستان وقيرغيزستان في الجولتين الأخيرتين في هذه التصفيات وإنعاش حظوظه في التأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخ كرة الإمارات.

أولاريو كوزمين:

• رجاءً كونوا بجانب المنتخب الوطني، ساندوا اللاعبين، وسنحقق أهم شيء وهو الانتصار.