الامارات | دبا الحصن يضم جويلهرم.. ويمدد عقد ندور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبا الحصن لكرة القدم ضم اللاعب البرازيلي جويلهرم رسمياً، بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2027، وجدد عقد نجم خط الهجوم عليون ندور حتى نهاية موسم 2028.

وقال النادي، في بيان، أمس: «تأتي صفقة التعاقد مع جويلهرم ضمن رؤية إدارة النادي الهادفة إلى استقطاب عناصر ذات جودة عالية، قادرة على إحداث الفارق داخل المستطيل الأخضر، حيث يُعد اللاعب من الأسماء البارزة بخبرته ومهاراته الدفاعية المميزة، وهو ما يعوّل عليه الجهاز الفني في تدعيم الخط الخلفي للفريق، وتقديم الإضافة المطلوبة في المباريات المقبلة».

وأضاف: «جددت الإدارة الثقة بقدرات مهاجم الفريق عليون ندور، عبر تمديد عقده حتى نهاية موسم 2028، في خطوة تؤكد الرغبة في الحفاظ على استقرار الفريق الفني، وتعزيز الانسجام بين لاعبيه».