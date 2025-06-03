الامارات | 11 ميدالية إماراتية في بطولة العالم للمواي تاي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق المنتخب الوطني 11 ميدالية ملونة في ختام مشاركته في بطولة العالم للمواي تاي للمتقدمين، التي اختتمت بمدينة أنطاليا التركية، بمشاركة 2000 رياضي ورياضية، يمثلون 80 دولة.

وحصد منتخب المواي تاي ذهبيتين وثلاث فضيات وثلاث برونزيات، وجاءت الذهبية الأولى عن طريق ياسين كريمي (وزن 60 كغم)، فيما حملت الذهبية الثانية إمضاء الثنائي محمد مرضي وسلامة الجنيبي في منافسات مسابقة الماي مواي للفرق، في حين حصد رافي رمزي فضية وزن 86 كغم، وقدم أيوب البرنوصي مستويات متميزة قادته إلى فضية وزن 67 كغم، وبرونزية مسابقة الواي كرو تحت 23 عاماً، فيما جاءت الفضية الثالثة عن طريق اللاعبتين سلامة الجنيبي ومريم حسن في مسابقة الماي مواي للكبار عن فئة السيدات، كما حصل إبراهيم بلال على برونزية وزن 63 كغم، فيما نالت زينب بوحمادة برونزية في وزن 57 كغم.

وفي مسابقة الماي مواي فاز الثنائي محمد تويزي وعبدالستار أحمد بالميدالية البرونزية لفئة الكبار للرجال، والثنائي محمد كريمي وياسين كريمي ببرونزية فئة تحت 23 عاماً، فيما حصدت سلامة الجنيبي برونزية تحت 23 سنة للسيدات في مسابقة الواي كرو.

وفي ختام البطولة جاء المنتخب الوطني بالمركز السابع عالمياً في الترتيب العام.