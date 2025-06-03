الامارات | اتحاد الكرة يعتمد ترخيص 14 نادياً في دوري الدرجة الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت لجنة التراخيص الابتدائية في اتحاد الكرة الترخيص المحلي لـ14 نادياً في دوري الدرجة الأولى، عن دورة الترخيص 2025-2026، وذلك بعد الاطلاع على المستندات والوثائق المقدمة من كل نادٍ على نظام الترخيص الخاص بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم (CLAS)، وفقاً للمعايير الستة التي اشترطتها لائحة الترخيص المحلية.

وقال اتحاد الكرة، في بيان، أمس، إنه بعد مراجعة كل المستندات والوثائق المطلوبة، حصل 14 نادياً على التراخيص، وهي: الظفرة، ودبا، وحتا، والإمارات، والفجيرة، والحمرية، ومصفوت، والذيد، ويونايتد، والعربي، والجزيرة الحمراء، وغلف إف سي، ومجد، وغلف يونايتد».

يُذكر أن التراخيص الابتدائية لأندية الدرجة الأولى تُقسم إلى ثلاث فئات: الذهبية والفضية والبرونزية.