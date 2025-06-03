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الامارات | اتحاد الكرة يعتمد ترخيص 14 نادياً في دوري الدرجة الأولى

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | اتحاد الكرة يعتمد ترخيص 14 نادياً في دوري الدرجة الأولى 1/2
  • الامارات | اتحاد الكرة يعتمد ترخيص 14 نادياً في دوري الدرجة الأولى 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت لجنة التراخيص الابتدائية في اتحاد الكرة الترخيص المحلي لـ14 نادياً في دوري الدرجة الأولى، عن دورة الترخيص 2025-2026، وذلك بعد الاطلاع على المستندات والوثائق المقدمة من كل نادٍ على نظام الترخيص الخاص بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم (CLAS)، وفقاً للمعايير الستة التي اشترطتها لائحة الترخيص المحلية.

وقال اتحاد الكرة، في بيان، أمس، إنه بعد مراجعة كل المستندات والوثائق المطلوبة، حصل 14 نادياً على التراخيص، وهي: الظفرة، ودبا، وحتا، والإمارات، والفجيرة، والحمرية، ومصفوت، والذيد، ويونايتد، والعربي، والجزيرة الحمراء، وغلف إف سي، ومجد، وغلف يونايتد».

يُذكر أن التراخيص الابتدائية لأندية الدرجة الأولى تُقسم إلى ثلاث فئات: الذهبية والفضية والبرونزية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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