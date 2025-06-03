الامارات | المنصوري: الظفرة عاد إلى مكانه الطبيعي في «المحترفين».. ولن يلجأ إلى إحلال اللاعبين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة، حمدان سيف المنصوري، أن فوز فريقه بدرع دوري الدرجة الأولى لموسم 2024-2025، والصعود للمشاركة في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، يعكسان الجهود التي تم بذلها خلال الموسمين الماضيين، والتغلب على التحديات الصعبة، مشيراً إلى أن النادي عاد إلى مكانته الطبيعية بين أقرانه أندية المحترفين، وسيكون حريصاً على تحقيق البقاء فيه للمواسم المقبلة، متجنباً سياسة الإحلال الكامل للفريق لكونها خطأ كبيراً، على حد تعبيره.

ونال الظفرة درع الدوري بعد أن أكمل منافسات دوري الدرجة الأولى في المركز الأول برصيد 57 نقطة، وختم مشاركته بالفوز على مضيفه العربي 1-0، وصعد برفقة دبا الذي حلّ ثانياً برصيد 56 نقطة.

وقال المنصوري لـ«الإمارات اليوم»: «العمل المبكر بتأسيس الفريق وبنائه بشكل فني احترافي هو سبب الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين ونيل درع الدوري، فقد بدأنا بخطة الصعود منذ فترة الانتقالات الشتوية للموسم قبل الحالي (2023-2024)، بعد التعاقد مع المدرب الكرواتي، الين هورفات، والشروع في بناء الفريق الحالي الذي فاز بالدرع، وصعد للمحترفين بعد تأسيسه بشكل مستدام لكي يكون مؤثراً في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين».

وأضاف: «عملنا يومها بهدفين، الأول هو بناء فريق للمستقبل، والثاني الصعود للمحترفين مشروطاً بالفوز بالمركز الأول ونيل درع الدوري، ولدينا عناصر جيدة في الفريق الحالي، ولن نلجأ للإحلال والإبدال في اللاعبين بقدر تعزيز الفريق بعناصر فنية جديدة من المواطنين والأجانب والمقيمين، وأرى أن الإحلال خطأ كبير، خصوصاً أن إدارة الظفرة عملت على بناء الفريق بشكل جيد خلال الفترة الماضية».

وتابع «الاستعانة بلاعبين جدد والبناء من الصفر لن يخدما أي فريق على تحقيق البقاء»، مشيراً إلى أن «شركة كرة القدم لنادي الظفرة تعمل على قدم وساق على استكمال الترتيبات، استعداداً للموسم المقبل في الجوانب كافة».

وعبّر المنصوري عن سعادته لكون الفريق يضم في صفوفه لاعبين مواطنين مميزين، ومنهم منصور الحربي وخليل إبراهيم وريان يسلم وأحمد الهاشمي، إضافة إلى آخرين يتمتعون بخبرة اللعب في دوري المحترفين، ولاعبين جيدين من فريق تحت (23 سنة)، وشركة كرة القدم لديها رؤية فنية بهذا الخصوص.

وأضاف: «يحتاج دوري الدرجة الأولى إلى الدعم بأمور مهمة، ومنها النقل التلفزيوني وتقنية الفيديو، وتطوير المسابقة بشكل فني أفضل، وهذه الأمور ستسهم في تطوره كمسابقة تؤهل الفرق للعب في دوري المحترفين، واصفاً دوري الدرجة الأولى بأنه لا يمكن توقع نتائجه، لذلك فهو من أصعب الدوريات».

وختم: «إدارة النادي عملت بسياسة الابتعاد عن أضواء الإعلام خلال الموسمين الماضيين، للتفرغ للعمل على استعادة مكانة الفريق، وكان ذلك بمثابة تحدٍ كبير لنا لإدراكنا أهمية الإعلام، وكان الهدف من ذلك دعم اللاعبين والمدرب بالكثير من التركيز».

حمدان المنصوري:

• تأسيس الفريق بشكل احترافي سبب صعودنا لدوري أدنوك.

• الاستعانة بلاعبين جدد والبناء من الصفر لن يخدما أي فريق على تحقيق البقاء.

• دوري الدرجة الأولى بحاجة إلى الدعم والنقل التلفزيوني وتقنية الفيديو.