الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الأمم الأوروبية
البرتغال - بلجيكا 21:00
إسبانيا - إنجلترا 21:00
السويد - الدنمارك 21:30
ويلز - إيطاليا 21:30
آيسلندا - فرنسا 22:00
سويسرا - النرويج 22:00
هولندا - إسكتلندا 22:30
النمسا - ألمانيا 22:30
البوسنة - إيرلندا الشمالية 21:00
إيرلندا - سلوفينيا 21:00
بولندا - رومانيا 21:00
المجر - بيلاروسيا 21:00
فنلندا - صربيا 21:00
اليونان - تركيا 21:00
كرواتيا - أوكرانيا 21:00
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