اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | مباريات اليـوم 1/2
  • الامارات | مباريات اليـوم 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الأمم الأوروبية

البرتغال - بلجيكا 21:00

إسبانيا - إنجلترا 21:00

السويد - الدنمارك 21:30

ويلز - إيطاليا 21:30

آيسلندا - فرنسا 22:00

سويسرا - النرويج 22:00

هولندا - إسكتلندا 22:30

النمسا - ألمانيا 22:30

البوسنة - إيرلندا الشمالية 21:00

إيرلندا - سلوفينيا 21:00

بولندا - رومانيا 21:00

المجر - بيلاروسيا 21:00

فنلندا - صربيا 21:00

اليونان - تركيا 21:00

كرواتيا - أوكرانيا 21:00

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements