الامارات | علي ضاوي يحصد ذهبية الفيزيك في بطولة ستار أكاديمي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز لاعب المنتخب الوطني علي ضاوي بالميدالية الذهبية للطول المفتوح في الفيزيك، ضمن بطولة ستار أكاديمي لبناء الأجسام، التي أقيمت في العاصمة أبوظبي، بمشاركة 148 لاعباً من مختلف الجنسيات.

وتوج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، نخبة من الفائزين في البطولة التي وصفها بأنها ظهرت بشكل مميز، مباركاً للجنة المنظمة نجاحها بتنظيم البطولة بشكل طيب ومثنياً على العروض الفنية والجسمانية التي قدمها اللاعبون، كما أشاد بجهود لجنة حكام بناء الأجسام.

وأسفرت أبرز النتائج عن فوز اللاعب محمد صفوت، بلقب بطل أبطال فئة الكلاسيك بناء أجسام، بينما فاز سعيد مرادي بلقب بطل أبطال الكلاسيك فيزيك، وفاز محمد سرحان في لقب بطل أبطال الفيزيك، وفاز علي المعمري بلقب بطل أبطال بناء الأجسام.

وقال اللاعب، علي ضاوي، بعد فوزه بالميدالية الذهبية لـ«الإمارات اليوم»: «أعتز بفوزي بالذهبية وهي مهمة جداً بالنسبة لي، خصوصاً أنها تسبق المشاركة المقبلة في بطولة آسيا التي ستقام في عجمان منتصف الشهر الجاري».