الامارات | الفرنسي كومولي مديراً عاماً لنادي يوفنتوس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عُيّن الفرنسي، داميان كومولي، مديراً عاماً لنادي يوفنتوس الإيطالي، كما أعلن الأخير.

وأصدر يوفنتوس بياناً جاء فيه: «يستقبل يوفنتوس داميان كومولي الذي سينضم إلى النادي، في الرابع من يونيو 2025، في منصب المدير العام، وسيكون داميان مسؤولاً عن قطاع كرة القدم، إضافة إلى قسمَي التجارة والتسويق».

ونقل البيان عن كومولي قوله: «أنا سعيد، وأشعر بالامتنان للانضمام إلى هذا النادي، الذي يملك تاريخاً رائعاً وهوية ورؤية طموحة، منذ اليوم الأول سأضع خبرتي في متناول يوفنتوس مع الهدف الأهم وهو تحقيق الفوز، كما عودنا يوفنتوس ذلك، وكما ينتظر مشجعوه».