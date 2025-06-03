شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة ميلان: الأهلي قادر على تمثيل أفريقيا بقوة.. وصلاح بطل هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد روبيرتو دونادوني، أسطورة نادي ميلان ومنتخب إيطاليا، أن النادي الأهلي يمتلك المقومات التي تجعله ممثلًا قويًا للكرة الإفريقية في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال دونادوني في تصريحات خاصة لبرنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي: "الأهلي نادٍ يملك تقاليد عريقة في الفوز والانتصارات، وأعتقد أنه سيكون حاضرًا بشكل قوي في كأس العالم للأندية رغم صعوبة المنافسة. لاعبو الأهلي لديهم القدرة على صنع الفارق وتقديم بطولة مميزة، تليق باسم النادي وتاريخه".

وأضاف: "صحيح أن الكرة المصرية ليست في أفضل مستوياتها حاليًا، لكن هناك عدد من اللاعبين أصحاب جودة جيدة، وعلى رأسهم لاعبو الأهلي الذين يستطيعون الظهور بمستوى استثنائي أمام العالم في هذا المحفل الكبير".

وفي سياق آخر، أشاد دونادوني بالدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بعد قيادته فريقه للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، مؤكدًا أنه يستحق لقب "بطل العام".

وقال نجم إيطاليا السابق: "محمد صلاح قدم موسمًا استثنائيًا، لا شك في ذلك. تطور كثيرًا على المستوى البدني والفني، وأصبح لاعبًا قويًا للغاية. ما فعله هذا الموسم في بطولة صعبة مثل الدوري الإنجليزي يُظهر أنه لاعب خارق ويستحق كل الإشادة".

واختتم دونادوني حديثه قائلاً: "صلاح تجاوز مراحل عديدة من التطور، من مستوى أقل إلى قمة الأداء. نعم، أراه البطل الحقيقي لهذا العام".