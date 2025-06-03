شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 2 - 6 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 2 - 6 - 2025 العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، شيكابالا يقرر استكمال مسيرته مع الزمالك لنهاية العقد.

شيكابالا يقرر استكمال مسيرته مع الزمالك لنهاية العقد

في خطوة تحمل الكثير من المعاني لجماهير نادي الزمالك، استقر محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأول لكرة القدم، الاستمرار مع القلعة البيضاء حتى نهاية عقده بنهاية الموسم المقبل، وتراجع الفهد الأسمر عن فكرة الاعتزال بنهاية الموسم الجارى، خاصة أن تعاقده مع النادى مستمرًا لنهاية الموسم المقبل.

تذكرتى تعلن فتح باب الحجز لنهائي كأس مصر موسم 2024-2025

أعلنت منصة "تذكرتي" فتح باب الحجز لتذاكر مباراة النهائي من بطولة كأس مصر لموسم 2024-2025، وذلك عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول.

محمد مصيلحي يتقدم باستقالته من رئاسة نادي الاتحاد السكندري

تقدم محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، باستقالته من منصبه، وذلك في بيان رسمي صدر اليوم الإثنين.

رسميًا.. انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز 8 أغسطس

أعلنت رابطة الأندية المحترفة انطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025/2024 يوم 8 أغسطس المقبل بدلًا من الموعد المقرر سابقًا في 15 من الشهر ذاته.

تشييع جنازة والدة عمرو الجنايني بالتجمع الخامس.. صور

شيعت منذ قليل من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، جنازة والدة عمرو الجناينى عضو لجنة التخطيط بالنادى، والتي وافتها المنية صباح اليوم، وحضرها عدد من نجوم الرياضة.

الأهلي يزيح الستار عن قميص كأس العالم للأندية والموسم الجديد.. صور

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي على فيس بوك صورا لقميص الموسم الجديد لفريق الكرة الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية.

مجدي عبد العاطي يعتذر عن عدم قيادة الاتحاد السكندري بعد استقالة مصيلحي

أعلن مجدي عبد العاطي، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، الاعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه الموسم المقبل.

الأهلى يعلن ضم حارس جديد: "هنا تتحقق الأحلام.. محمد سيحا أهلاوي".. فيديو

أعلنت النادى الاهلى عبر صفحته الرسمية على فيس بوك التعاقد مع محمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب من أجل الانضمام لصفوف الفريق بداية من كأس العالم للأندية 2025.

الزمالك يستند إلى بطولة كأس عاصمة مصر لتحديد موعد انتهاء عقد زيزو

شهدت الساعات الماضية إرسال نادى الزمالك خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة وآخر للجنة الانضباط، يطلب فيه سرعة البت في الشكوى التي تم تقديمها ضد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق؛ للاستفسار عن سبب عدم التحقيق والفصل فى الشكوى التي تقدم بها النادي منذ 4 مايو الماضي، كما أرسل الخطاب إلى لجنة الانضباط.

الجونة يعلن رحيل علاء عبد العال عن تدريب الفريق الساحلي رسميًا

أعلن نادي الجونة، اليوم الاثنين، رحيل علاء عبد العال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد مسيرة مع الفريق استمرت لمدة موسمين.