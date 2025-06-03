شكرا لقرائتكم خبر عن رباعي الأهلي وزيزو في التشكيل المثالي للموسم الماضي وفقا لموقع "سوفا سكور" والان مع تفاصيل الخبر

شهد التشكيل المثالي للموسم المنقضي بالدوري المصري تواجد رباعي من الأهلي وثلاثي من بيراميدز، بالإضافة إلى أحمد مصطفى زيزو، لاعب الزمالك والمزمع انتقاله إلى الأهلي بعد نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، وفقا لموقع "سوفا سكور"، المتخصص في الأرقام والإحصائيات.

وشهد التشكيل المثالي تواجد علي لطفي حارس مرمى زد في حراسة المرمى، وأمامه رباعي في الدفاع وهم محمد الشيبي "بيراميدز" وعلي جبر "بيراميدز"ورامي ربيعة "الأهلي" وكريم الديب "الاتحاد السكندري"، وفي الوسط أحمد قندوسي "سيراميكا"، حسين الشحات "الأهلي"، زيزو "الزمالك"، إمام عاشور "الأههلي" ، إبراهيم عادل "بيراميدز"، وفي الهجوم وسام أبو علي "الأهلي".

وقرر خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي منح لاعبيه راحة سلبية يوم الأربعاء المقبل، لمنح لاعبيه قسط من الراحة قبل السفر إلى إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الثامنة مساء نفس اليوم ، استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 والتي ستقام في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

ويرغب الجهاز الفني في منح اللاعبين راحة سلبية قبل رحلة السفر الشاقة إلى أمريكا، والتي تستغرق 20 ساعة يتخللها رحلة ترانزيت في دبي قبل استكمال رحلة السفر إلى مدينة ميامي الأمريكية.

ويسافر فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الثامنة مساء الأربعاء المقبل ، استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 والتي ستقام في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

ويسافر فريق الأهلي من مطار القاهرة في الثامنة مساء الأربعاء إلى مطار دبي بالإمارات في الحادية عشرة ونصف مساء الأربعاء، ويتخلله قيام الأهلي برحلة ترانزيت من مدينة دبي قبل استكمال رحلة السفر إلى مدينة ميامي الأمريكية في رحلة تستغرق عدد 20 ساعة، على أن يصل الفريق الأحمر إلى مدينة ميامي في الرابعة عصر الخميس.