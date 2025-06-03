7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 2 - 6 - 2025 العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، رسميًا.. انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز 8 أغسطس.

رسميًا.. انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز 8 أغسطس

أعلنت رابطة الأندية المحترفة انطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025/2024 يوم 8 أغسطس المقبل بدلًا من الموعد المقرر سابقًا في 15 من الشهر ذاته.

تذكرتى تعلن فتح باب الحجز لنهائي كأس مصر موسم 2024-2025

أعلنت منصة "تذكرتي" فتح باب الحجز لتذاكر مباراة النهائي من بطولة كأس مصر لموسم 2024-2025، وذلك عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول.

محمد مصيلحي يتقدم باستقالته من رئاسة نادي الاتحاد السكندري

تقدم محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، باستقالته من منصبه، وذلك في بيان رسمي صدر اليوم الإثنين.

تشييع جنازة والدة عمرو الجنايني بالتجمع الخامس.. صور

شيعت منذ قليل من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، جنازة والدة عمرو الجناينى عضو لجنة التخطيط بالنادى، والتي وافتها المنية صباح اليوم، وحضرها عدد من نجوم الرياضة.

الأهلي يزيح الستار عن قميص كأس العالم للأندية والموسم الجديد.. صور

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي على فيس بوك صورا لقميص الموسم الجديد لفريق الكرة الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية.

مجدي عبد العاطي يعتذر عن عدم قيادة الاتحاد السكندري بعد استقالة مصيلحي

أعلن مجدي عبد العاطي، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، الاعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه الموسم المقبل.

شيكابالا يقرر استكمال مسيرته مع الزمالك لنهاية العقد

في خطوة تحمل الكثير من المعاني لجماهير نادي الزمالك، استقر محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأول لكرة القدم، الاستمرار مع القلعة البيضاء حتى نهاية عقده بنهاية الموسم المقبل، وتراجع الفهد الأسمر عن فكرة الاعتزال بنهاية الموسم الجارى، خاصة أن تعاقده مع النادى مستمرًا لنهاية الموسم المقبل.