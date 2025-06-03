شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أحمد سلامة: نسعى لإقناع محمد مصيلحي بالتراجع عن الاستقالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد أحمد سلامة، عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، أن اجتماع اتحاد الكرة الذي عُقد مؤخرًا كان بمثابة استكمال لاجتماع رابطة الأندية مع الأندية، وأن كافة الأمور التي أثيرت خلال الاجتماع كانت قد حُسمت بالفعل في لقاء الرابطة مع ممثلي الأندية.

وأوضح سلامة، في تصريحات لبرنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي عبر القناة الأولى، أن أبرز الملفات التي تمت مناقشتها كانت تتعلق بموعد انطلاق الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد، خاصة في ظل ارتباطات المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

وكشف عضو مجلس إدارة الاتحاد أن هشام نصر، ممثل نادي الزمالك، هو من طرح مقترح تقليل عدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري، بهدف رفع جودة العناصر الأجنبية المشاركة في المسابقة، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لم يتم اتخاذ أي قرار جديد في هذا الملف، وتم اعتماد ما تم الاتفاق عليه مسبقًا في اجتماع الرابطة السابق مع الأندية.

وعلى صعيد آخر، أشار سلامة إلى أن هناك اجتماعًا عاجلًا يُعقد حاليًا داخل مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري لمناقشة استقالة محمد مصيلحي من رئاسة النادي، مشددًا على أن مصيلحي "رجل لا غبار عليه"، ولم يبخل يومًا بجهد إداري أو مالي أو إنساني داخل النادي.

وأضاف: "محمد مصيلحي يتحمل مسؤوليات ضخمة داخل الاتحاد السكندري، وينفق الكثير من أمواله الخاصة لخدمة الكيان، ويتعرض لهجوم كبير مؤخرًا بعد خسارة نهائي دوري السلة أمام الأهلي، وهو أمر غير عادل بالنظر لما قدمه للنادي".

واختتم سلامة تصريحاته مؤكدًا: "نأمل أن يتراجع محمد مصيلحي عن قراره، خاصة أن النادي يمر بمرحلة حرجة، ونعمل داخل المجلس على إقناعه بالاستمرار ودعم الفريق في هذه الفترة الصعبة".