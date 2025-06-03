شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العلمي للرياضة يعقد أولى جلساته بثوبه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

عقد المجلس العلمي اعضاء المجلس العلمي بوزارة الرياضة اولي اجتماعاته اليوم بمقر مركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي وذلك بعد الانتهاء من تشكليه بناء علي توجيهات رئيس الجمهورية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الاجتماع عقد بهدف مراجعة ومساعدة وايضاً تطوير البرنامج الاولمبي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية والتخطيط حتي أولمبياد لوس انجلوس 2028 .

كما ستتناول اللجنة اعتماد البرامج الخاصة من قبل ثلاثون اتحاد أولمبي ووضع تصور عن الخطط المالية والفنية المدرجة والبرامج حتي الأولمبياد القادم .

وعقد اجتماع المجلس العلمي لوزارة الشباب والرياضة برئاسة المستشار علاء فؤاد ونائب المجلس الدكتور طارق رحمي والدكتور كمال درويش مستشاراً للمجلس وبحضور أعضاء المجلس العلمي واتحاد الخماسي الحديث وبحضور رئيس الاتحاد مهندس شريف العريان والمدير التنفيذي هاشم يس عادل عبد السميع المدير المالي عبد الرحمن عيسي المدير الفني وبحضور واتحاد الهوكي



رئيس الاتحاد اشرف حسين فرحات والمدير التنفيذي دكتور ايهاب زين العابدين ورئيس اللجنة العلمية بالاتحاد دكتور مرعي حسين مرعي والمدير الفني للمنتخبات احمد زكريا.