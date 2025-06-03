شكرا لقرائتكم خبر عن كأس مصر.. بطولة عريقة بتاريخها وأرقامها والزمالك أول المتوجين بألقابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعد بطولة كأس مصر، المسابقة المحلية التي تُقام سنويًا تحت إشراف الاتحاد المصري لكرة القدم، واحدة من أعرق البطولات في أفريقيا والوطن العربي.

بمسيرة تمتد لأكثر من قرن، منذ انطلاق نسختها الأولى عام 1921، رسخت البطولة مكانتها كمرآة تعكس تاريخ الكرة المصرية وتطورها.

تشارك في كأس مصر مختلف الأندية المصرية، من أندية الدوري الممتاز المحترفة إلى أندية الدرجات الأدنى، مما يضفي عليها طابعًا جماهيريًا فريدًا ويوفر فرصة للأندية الصغرى لإثبات ذاتها ومواجهة الكبار.

شهد عام 1921، وهو نفس عام تأسيس الاتحاد المصري لكرة القدم، انطلاق النسخة الأولى من البطولة تحت مسمى "كأس الأمير فاروق".

اللقب الأول من نصيب الزمالك: دخل نادي الزمالك التاريخ كأول فريق يتوج بلقب كأس مصر، وذلك بعد فوزه الكبير على الاتحاد السكندري بخماسية نظيفة في المباراة النهائية التي أقيمت بتاريخ 21 أبريل 1922.

ومنذ ذلك الحين، توالت النسخ وتنافست الأندية على الكأس الغالية، لتصنع تاريخًا حافلاً باللحظات الخالدة والأرقام القياسية التي تظل محفورة في ذاكرة الكرة المصرية.

وتأهل فريق بيراميدز، لمباراة نهائي كأس مصر بعد الإطاحة بفريق البنك الأهلي في نصف نهائي المسابقة، فيما حجز الزمالك بطاقة العبور للمواجهة النهائية، بالفوز على حساب سيراميكا.

يبحث الزمالك عن لقب يزين به موسمه، بعد ضياع فرصة التتويج بلقب الدوري المصري، وإخفاقه في الحفاظ على لقب الكونفدرالية، ولم يصعد لمنصة التتويج إلا في مناسبة وحيدة، كانت بعد اقتناص لقب السوبر الأفريقي على حساب الأهلي في سبتمبر الماضي.

ويستهدف فريق بيراميدز، حصد الكأس لإضافة لقب جديد لخزائنه، بعد التتويج الهام ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه على حساب صن داونز الجنوب أفريقي.

على صعيد مواجهات الفريقين في بطولة الكأس، نجد أن الزمالك لعب ضد بيراميدز، في 3 مناسبات سابقة. اللقاء الأول بين الفريقين كان في نهائي البطولة لموسم 2018-2019، وحقق فريق الزمالك اللقب بالفوز بثلاثية دون رد.

اللقاء الثاني بين الفريقين أقيم لحساب الدور نصف النهائي لموسم 2021-22، وخسر الزمالك حينها فرصة الصود للنهائي بالخسارة 5-4 بركلات الترجيح.

اللقاء الثالث بين الفريقين لعب في إطار مواجهات الدور نصف النهائي لموسم 2022-23، وانتصر الزمالك بركلات الترجيح 7-6. ويعد بيراميدز آخر المتوجين بالبطولة، حيث انتصر على زد في المشهد النهائي.