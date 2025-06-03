شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى عن 4 ألقاب دورى أبطال أفريقيا: كل نجمة مش بطولة دى شايلة حكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل شريف إكرامى حارس مرمى نادى بيراميدز، الاحتفال بتحقيقه اللقب الرابع له من دورى أبطال أفريقيا بعد فوز بيراميدز على صن داونز 3/ 2 بمجموع المباراتين فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وكتب شريف إكرامى عبر حسابه على "إنستجرام": "4 ألقاب دوري أبطال أفريقيا.. كل نجمة مش بس بطولة، دي شايلة حكاية

وذكرى، ولحظة مجد محفورة جوايا".

وحصد فريق بيراميدز اللقب الثانى فى تاريخه بعدما كان قد توج بلقب كأس مصر الموسم الماضى، وأمامه فرصة لتحقيق لقبين هذا الموسم، بعدما حقق فوزًا تاريخيًا على صن داونز بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، باستاد الدفاع الجوى، في إياب نهائي دورى أبطال أفريقيا، ليتوج الفريق السماوى بلقب دورى أبطال افريقيا لأول مرة فى تاريخه، بعد أن كانت مباراة الذهاب فى جنوب أفريقيا انتهت بنتيجة 1 - 1.

ويلتقى بيراميدز نظيره الزمالك فى الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل فى نهائى كأس مصر وسط الطموح بحصد اللقب الثالث فى تاريخه.