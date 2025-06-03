شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مصريين يتأهلون لدور الـ 16 ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

نجح 10 لاعبين مصريين في حسم تأهلهم إلى دور الـ 16 ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة برمنجهام الإنجليزية خلال الفترة بين 31 مايو وحتى الثامن من يونيو، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 280 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في دور الـ 16 كالتالي:

فوز محمد زكريا على نيكولاس مولر بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 11-6, 11-9, 11-6.

فوز مصطفى السيرتي على أبهاي سينج بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 7-11, 11-5, 7-11, 11-8.

فوز سنا إبراهيم على فريدة محمد بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 13-11, 4-11, 11-9.

فوز فيروز أبو الخير على هنا رمضان بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-4, 6-11, 11-9.

فوز نور الشربيني على هيا علي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-3, 11-1.

فوز يوسف سليمان على أليكس لو بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 11-6, 3-11, 11-8.

فوز هنا معتز على تيسني مورفي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 8-11, 8-11, 11-7, 13-11.

هزيمة ملك خفاجي أمام أماندا صبحي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 12-10, 11-4.

فوز ندى عباس على توري ماليك بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-8, 11-8.

فوز كريم التركي على سام تود بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-8, 8-11, 5-11, 11-9.

هزيمة فارس الدسوقي أمام النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-8, 11-7.

هزيمة زينة ميكيوي أمام أوليفيا ويفر بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-3, 11-7.

هزيمة سلمى هاني أمام الإنجليزية سارة جان بيري بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 9-11, 11-8, 1-11, 11-9.