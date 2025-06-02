شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يقترب من التعاقد مع مدرب ألماني لقيادة الفريق في الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع داخل نادي مودرن سبورت عن مفاوضات مكثفة يجريها النادي حاليًا مع مدرب ألماني لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أن إدارة النادي تفضل التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق، في إطار سعيها لتقديم رؤية فنية جديدة وتطوير الأداء العام للفريق.

وأشار المصدر إلى أن المفاوضات في مراحل متقدمة للغاية، ومن المتوقع أن يتم إنهاء الإجراءات بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، تمهيدًا للإعلان عن التعاقد مع المدير الفني الألماني.

تأتي هذه الخطوة في إطار استعدادات نادي مودرن سبورت للموسم الكروي الجديد، حيث تسعى الإدارة لتعزيز صفوف الفريق والتعاقد مع جهاز فني قادر على تحقيق طموحات النادي وجمهوره.