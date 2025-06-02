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سموحة يجدد الثقة في حسين زكي مديرًا فنيًا لفريق رجال اليد للموسم 2025-2026

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سموحة يجدد الثقة في حسين زكي مديرًا فنيًا لفريق رجال اليد للموسم 2025-2026

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الإثنين، 02 يونيو 2025 10:04 م

قرر مجلس إدارة نادي سموحة تجديد الثقة في حسين زكي للاستمرار في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال، وذلك للموسم الرياضي 2025-2026.

وجاء قرار التجديد بعد ما قدمه من أداء فني مميز خلال الموسم المنقضي، حيث نجح في تطوير شكل الفريق وتحقيق نتائج إيجابية، أكدت قدرته على المنافسة بقوة في البطولات المختلفة، ووضع سموحة ضمن قائمة الفرق الكبرى في كرة اليد المصرية.

كان حسين زكي مرشحا بقوة للعودة للقيادة الفنية لفريق الزمالك ، إلا انه لم يتوصل لإتفاق وسط تمسك نادي سموحة بإستمرار .

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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