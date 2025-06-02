شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يجدد الثقة في حسين زكي مديرًا فنيًا لفريق رجال اليد للموسم 2025-2026 والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة نادي سموحة تجديد الثقة في حسين زكي للاستمرار في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال، وذلك للموسم الرياضي 2025-2026.

وجاء قرار التجديد بعد ما قدمه من أداء فني مميز خلال الموسم المنقضي، حيث نجح في تطوير شكل الفريق وتحقيق نتائج إيجابية، أكدت قدرته على المنافسة بقوة في البطولات المختلفة، ووضع سموحة ضمن قائمة الفرق الكبرى في كرة اليد المصرية.

كان حسين زكي مرشحا بقوة للعودة للقيادة الفنية لفريق الزمالك ، إلا انه لم يتوصل لإتفاق وسط تمسك نادي سموحة بإستمرار .