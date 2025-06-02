شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يتصدر قائمة الأكثر حصولا على ركلات جزاء في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

تصدر فريق إنبي، قائمة أكثر فرق الدوري حصولاً على ركلات الجزاء في نسخة موسم 2024-2025، برصيد 12 ركلة جزاء على مدار الموسم، بينما جاء البنك الأهلي في المركز الثاني برصيد 10 ركلات.

وجاء ترتيب الفرق الأكثر حصولاً على ركلات الجزاء كالتالي:

إنبي: 12 ركلة جزاء

البنك الأهلي: 10 ركلات جزاء

الأهلي: 8 ركلات جزاء

بتروجت: 7 ركلات جزاء

الجونة: 6 ركلات جزاء

حملت النسخة 66 من عمر بطولة الدوري، الكثير من المتعة والإثارة في موسم استثنائي بنظام مختلف، حيث توج الأهلي باللقب للمرة الثالثة على التوالي ورقم 45 في تاريخ القلعة الحمراء، بعدما هيمن الأحمر على قمة جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 56 نقطة، بعد منافسة شرسة، تنقل خلالها درع الدوري بين التتش والدفاع الجوي عدة مرات، غير أن خبرات الفريق الأحمر نجحت في حسم المنافسة.

وشهدت نسخة الدوري المنقضية عدة مشاهد مثيرة، كان أبرزها انسحاب الأهلي من مباراة القمة في مستهل مشوار مباريات حسم الدوري أمام الزمالك، بسبب الاعتراض على عدم استقدام رابطة الأندية لطاقم تحكيم أجنبي، وهو ما كلف الفريق الأحمر خسارة 3 نقاط باعتباره مهزوما في مواجهة الزمالك، بالإضافة إلى غرامة مادية، وهو ما أثار اعتراض الزمالك وبيراميدز، واللذان طالبا بخصم 3 نقاط إضافية من الأهلي في نهاية الموسم تطبيقا للائحة، ومازالت القضية أمام المحكمة الرياضية الدولية.

واكتفى فريقي، الزمالك والمصري بحجز تأشيرة التأهل إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما أنهى الفريق الأبيض الموسم في المركز الثالث، فيما استقر المصري في المركز الرابع بعد منافسة شرسة مع البنك الأهلي وسيراميكا.