شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي راحة الأربعاء لإراحة اللاعبين قبل رحلة السفر الشاقة لأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

قرر خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي منح لاعبيه راحة سلبية يوم الأربعاء المقبل، لمنح لاعبيه قسط من الراحة قبل السفر إلى إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الثامنة مساء نفس اليوم ، استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 والتي ستقام في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

ويرغب الجهاز الفني في منح اللاعبين راحة سلبية قبل رحلة السفر الشاقة إلى أمريكا، والتي تستغرق 20 ساعة يتخللها رحلة ترانزيت في دبي قبل استكمال رحلة السفر إلى مدينة ميامي الأمريكية.

ويسافر فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الثامنة مساء الأربعاء المقبل ، استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 والتي ستقام في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

ويسافر فريق الأهلي من مطار القاهرة في الثامنة مساء الأربعاء إلى مطار دبي بالإمارات في الحادية عشرة ونصف مساء الأربعاء، ويتخلله قيام الأهلي برحلة ترانزيت من مدينة دبي قبل استكمال رحلة السفر إلى مدينة ميامي الأمريكية في رحلة تستغرق عدد 20 ساعة، على أن يصل الفريق الأحمر إلى مدينة ميامي في الرابعة عصر الخميس.

على جانب آخر، أعرب محمد سيحا ، حارس مرمى النادى الاهلى ، عن سعادته بالانتقال لصفوف القلعة الحمراء بداية من الموسم الجديد.

وقال محمد سيحا، فى تصريحات للصفحة الرسمية للنادى الأهلى، "انضمامي للأهلي كان ليه أسباب؛ أول حاجة كان حلم حياتي إني أبدأ فى ناشئي النادي الأهلي، جيت اختبارات الأهلي في 2009 لكن للأسف محصلش نصيب، روحت طلائع الجيش وجيت رجعت تاني النادي الأهلي، افتكر موقف لوالدي من 15 سنة كان عندي اختبارات فى الأهلي وموفقتش فيها وفضل يدعمني وقتها، وحاليا لما جيت خلصت كل حاجة مع الأهلي والدي مكنش يعرف حاجة، ولما كل حاجة خلصت كلمته وفكرته بالموقف ده وقولتله أنا حققت الحلم بتاع زمان اللى أنت نفسك فيه".