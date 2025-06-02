شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام علاء عبد العال مع الجونة قبل الرحيل عن الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الجونة، اليوم الإثنين، رحيل علاء عبد العال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد مسيرة مع الفريق استمرت لمدة موسمين.

مشوار علاء عبد العال مع الجونة

وخاض علاء عبد العال 66 مباراة مع نادي الجونة، خلال فترة قيادته للفريق، ونجح في تحقيق الفوز 19 مرة، ومثلها تعادلات، وخسر في 28 مواجهة.

جدير بالذكر أن الجونة، أنهى الموسم المنصرم ببطولة الدوري المصري، محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعة الهبوط، وفي رصيده 30 نقطة.

وكتب نادي الجونة، عبر صفحته الرسمية، على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بعد موسمين مـن العمل الجاد والقـيادة المميزة، نودّ أن نتوجّه بجزيل الشكر والتقدير للكابتن علاء عبد العال، عـلى ما قدّمه لنادي الجـونة».

وأضاف النادي الساحلي، في بيانه: "شكرا لك على إخلاصك، وتفانيك، وروحك القتالية التي زرعـتها داخل الفريق، ونتمنى لك كـل النجاح والتوفيق في خطوتك المقبلة، وستبـقى دائما جزءا من عائلة الجونة".