الامارات | المصري رامي ربيعة سادس صفقات العين لكأس العالم للأندية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل نادي العين تحركاته القوية في سوق الانتقالات الاستثنائية الخاص بالأندية المشاركة في كأس العالم للأندية لكرة القدم، وأعلن عن تعاقده الرسمي مع المدافع الدولي المصري رامي ربيعة، ليصبح بذلك سادس صفقات “الزعيم” حتى الآن.

ونشر الحساب الرسمي لنادي العين على منصة “إكس” مقطع فيديو خاص لتقديم ربيعة، مرفقاً بعبارة: "تدخلاته دائماً في الوقت الحاسم"، في إشارة إلى قوة اللاعب وخبرته في مركز الدفاع.

وبانضمام ربيعة، يواصل العين تدعيم صفوفه بعناصر دولية مميزة، حيث سبقه إلى القائمة كل من حسين رحيمي، يحيى بن خالق، روي باتريسيو، مارسيل راتنيك، وأديس ياسيتش، ليؤكد النادي عزمه على الظهور بشكل مشرف في البطولة العالمية.

وتنتظر العين تحديات قوية في كأس العالم للأندية التي تنطلق بعد أقل من أسبوعين، حيث يلعب ضمن المجموعة السابعة إلى جانب يوفنتوس الإيطالي، مانشستر سيتي الإنجليزي، والوداد الرياضي المغربي.