شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصري لكرة القدم ينعي والدة عمرو الجنايني والان مع تفاصيل الخبر

نعى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، والمدير التنفيذي، وجميع العاملين بالاتحاد، والدة عمرو الجنايني، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأسبق، التي وافتها المنية اليوم.

وتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بخالص التعازي والمواساة لعمرو الجنايني وأسرته الكريمة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وشيعت منذ قليل، من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، جنازة والدة عمرو الجناينى عضو لجنة التخطيط بالنادى، والتي وافتها المنية صباح اليوم، وحضرها عدد من نجوم الرياضة.

ونشر نادي الزمالك نعى للجنايني عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا: "الزمالك ينعي والدة عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط بالنادي".

وتوفيت والدة عمرو الجناينى عضو لجنة التخطيط بنادى الزمالك، وأعلن الجناينى وفاتها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وكتب الجناينى عبر صفحته: "أمي الغالية في ذمة الله ماتت من كنت أكرم من أجلها.. أرجو الدعاء"، ومن المقرر أن يعلن عضو لجنة التخطيط بالزمالك موعد ومكان صلاة الجنازة، والعزاء.