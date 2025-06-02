شكرا لقرائتكم خبر عن قبل نهاية رحلته.. ماذا قدم زيزو مع الزمالك هذا الموسم بالدوري؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت رحلة أحمد مصطفى زيزو مع الزمالك على النهاية، يحث ينتهى تعاقده مع القلعة البيضاء بعد مباراة الفريق الأبيض أمام بيراميدز 5 يونيو الجارى فى نهائى كأس مصر لكرة القدم.

ووصلت العلاقة بين الزمالك وأحمد مصطفى زيزو إلى طريق مسدود، بعدما رفض اللاعب تجديد عقده مع القلعة البيضاء، كما تغيب فترة من التدريبات قبل أن يعود مرة أخرى ولكنه لم يستعن به الجهاز الفنى للأبيض فى أى مباراة منذ ذلك التوقيت.

ونشرت حساب قناة أون سبورت فيديو لملخص ما قدمه أحمد مصطفى زيزو مع الزمالك فى بطولة الدورى هذا الموسم..

قام مجلس إدارة نادي الزمالك، بإرسال خطابين إلى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الانضباط، يستفسر فيهما عن سبب عدم التحقيق والفصل في الشكوى التي تقدم بها النادي منذ يوم 4 مايو الماضي، بخصوص لاعبه أحمد مصطفى سيد "زيزو".

وأكّد النادي في خطابيه أن عقد زيزو مع الزمالك ينتهي في 1 يوليو المقبل، ومن ثمّ لا يحق له الانتقال إلى أي نادٍ آخر قبل هذا التاريخ.

وطالب الزمالك اتحاد الكرة ولجنة الانضباط بسرعة التحقيق في شكوى النادي، وسرعة الفصل فيها قبل انتهاء تاريخ تعاقد "زيزو" مع النادي.

ورد مصدر داخل اتحاد الكرة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن عقد زيزو مع الزمالك ينتهى بنهاية الموسم الحالى، مشيرًا إلى أن نهاية الموسم تكون بعد خوض الفريق مباراة نهائى كأس مصر أمام بيراميدز، والمقرر لها الخميس المقبل، بعدها يحق لأى نادٍ إعلان التعاقد مع زيزو كونه لاعبًا حرًا.

وأضاف المصدر، أن هناك اختلافاً بين موعد استحقاق القسط الأخير فى عقد اللاعب، وموعد انتهاء العقد، حيث إن عقد الزمالك مع زيزو ينص على انتهائه بنهاية الموسم، ولا يوجد تاريخ محدد لنهاية التعاقد.