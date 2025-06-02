شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد الاطمئنان على حالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة بيراميدز المُقبلة في نهائي كأس مصر.

جاء ذلك عقب الاطمئنان على حالته بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فاركو الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، بعدما خضع للأشعة وأثبتت إصابته بكدمه في الضلوع، وعدم وجود شرخ أو كسور.

وخاض "دونجا" الفقرة التأهيلية، بجانب تدريبات الكرة بشكل طبيعي بصحبة زملائه بالفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء بيراميدز في نهائي كأس مصر، المقرر له مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي.