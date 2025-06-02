شكرا لقرائتكم خبر عن متى يظهر زيزو في التتش بعد اقتراب إعلان انضمامه للأهلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو النادي الأهلي انتهاء مباراة الزمالك مع بيراميدز مساء يوم الخميس المقبل، قبل الإعلان عن صفقة التعاقد مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، بعد نهاية الموسم الجاري.

وينتهي الموسم الحالي بشكل رسمي عقب خوض الزمالك آخر مباراة في الموسم الحالي أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر.

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي صفقة زيزو أول أيام عيد الأضحى والموافق يوم الجمعة القادمة، على أن يلحق اللاعب ببعثة الفريق الأحمر التي ستطير إلى الولايات المتحدة مساء يوم الأربعاء المقبل.

ومن المنتظر أن يخوض زيزو أول مران مع الأهلي في أمريكا وليس في ملعب التتش، على أن يكون أول مران في التتش يخوضه اللاعب بعد انتهاء مشاركة الفريق الأحمر في مونديال الأندية وانتهاء الراحة بعد نهاية الموسم الحالي، قبل أن يبدأ التحضير للموسم الجديد.

وينطلق الموسم الجديد في شهر أغسطس المقبل، حيث سيتحدد موعد التحضير للموسم الجديد عقب انتهاء مشاركة الأهلي في مونديال الأندية.