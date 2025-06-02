شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات فنية لحراس مرمى الزمالك وعدم مشاركة عواد وصبحى فى التقسيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات فنية قوية على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة بيراميدز المُقبلة في نهائي كأس مصر.

وركز عماد المندوه مدرب الحراس بالجهاز الفني مع محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز، على العديد من الجوانب الخاصة في إطار البرنامج التدريبي الموضوع لهم.

واكتفى محمد عواد ومحمد صبحي بأداء الفقرة الفنية مع مدرب الحراس، دون المشاركة في التقسيمة الفنية مع زملائهم بقرار من الجهاز الفني للفريق.

وألقى أيمن الرمادي المدير الفني، محاضرة فنية على اللاعبين داخل أرضية الملعب، وحرص على منح اللاعبين التعليمات وبعض الأفكار الخططية والادوار المطلوبة منهم.

وخاض لاعبو الفريق فقرة تدريبات خططية تم خلالها التركيز على بعض الجمل التكتيكية الخاصة بخطة اللعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء بيراميدز في نهائي كأس مصر، المقرر له مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي.