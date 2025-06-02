شكرا لقرائتكم خبر عن شباب اليد يهزم تونس وديا استعدادًا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

فاز منتخب الشباب لكرة اليد، بقيادة مجدي أبو المجد، على نظيره التونسي وديا بنتيجة 28-20، استعدادًا لخوض منافسات بطولة العالم، المقرر إقامتها فى بولندا فى يونيو.

ودخل منتخب الشباب معسكرًا مغلقًا بمدينة 6 أكتوبر استعدادا لمواجهتي تونس الوديتين اليوم وبعد غد، والتي يسعى مجدي أبو المجد مدرب الفراعنة لتحقيق أكبر استفادة فنية منهما في إطار خطة الإعداد للمونديال.

وكان منتخب الشباب حصد المركز الرابع بالبطولة العربية للكبار، بعدما فضل اتحاد كرة اليد المشاركة بمنتخب الشباب لاكتساب الخبرات المناسبة قبل المونديال.

ويلعب منتخب مصر للشباب ضمن المجموعة الثامنة بالمونديال والتي تضم كلا من إسبانيا والبحرين والمملكة العربية السعودية.