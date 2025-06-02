شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تُبعد محمد عادل عن سيراميكا أمام الإسماعيلى فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد على ماهر المدير الفنى لفريق سيراميكا، خدمات محمد عادل لاعب الوسط أمام الإسماعيلى فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل، فى إطار ذهاب نصف نهائى كأس عاصمة مصر، التى ستقام على استاد الإسماعيلية.

ويعانى محمد عادل من إصابة بجزع فى الرباط الداخلى تعرض لها فى مباراة سيراميكا أمام بيراميدز، التى خسرها الفريق بخماسية فى آخر مباريات الفريق فى بطولة الدورى.

ويعد محمد عادل من العناصر الأساسية التى يعتمد عليها على ماهر فى وسط الملعب، وبالتالى سيكون غيابه مؤثرا على وسط الملعب، الذى سيعوضه بدخول محمد تونى بجوار أحمد بلحاج ومحمد رضا بوبو.

واستقر على ماهر على إعادة الثنائى محمد رضا بوبو ومحمود عبد الحفيظ زلاكة إلى التشكيل الأساسى لمواجهة الإسماعيلى بعدما غاب الثنائى عن مباراة بيراميدز الماضية التى خسرها الفريق بخماسية، لرفع الحرج عن الثنائى أمام فريقهما الحالى.

كما يدفع على ماهر بحسين السيد فى الظهير الأيسر بعد رحيل محمد شكرى إلى الأهلى، كما يدرس الدفع بالغانى جاستين أرثر بجوار رجب نبيل فى الدفاع لتعويض رحيل أحمد رمضان بيكهام إلى الأهلى.

ويعود الجنوب أفريقي فخرى لاكاى إلى التشكيل الأساسى للفريق بعد غيابه أيضا أمام بيراميدز للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث، ليعود لقيادة الهجوم أمام الدراويش.

ويأمل فريق سيراميكا في الحفاظ على لقبه للعام الثالث على التوالي بعدما نجح في تحقيق اللقب في الموسمين الماضيين بمسماه القديم كأس رابطة الأندية ويطمح في التتويج بهذه النسخة الجديدة من كأس عاصمة مصر.