شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: طلبنا تقليل عدد الأجانب بالدورى.. وحريصون على بقاء الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك وممثل النادي في اجتماع مجلس اتحاد الكرة مع أندية الدوري، أن ناديه طالب بتقليل عدد اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل.

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة النادي، أن طلب الزمالك جاء من أجل مصلحة المنتخبات، بجانب منح الفرصة لعدد أكبر من اللاعبين المحليين للمشاركة مع فرقهم، وهو ما سيعود بالفائدة على الكرة المصرية، مشيرًا إلى وجود صعوبة في توفير العملة الصعبة للاعبين الأجانب، موضحًا أن كثرة اللاعبين الأجانب بفرق الدوري يقلل الاهتمام بالناشئين.

وتابع نائب رئيس النادي قائلاً: "الزمالك حريص على بقاء الإسماعيلي في مسابقة الدوري الممتاز، في ظل العلاقات التاريخية بين الناديين وجماهيرهما، واستمرار الدراويش في الدوري أمر جيد، ولكن إلغاء الهبوط ليس الحل الأمثل، وماذا إذا تكرر الأمر في الموسم المقبل؟".

واختتم هشام نصر قائلاً: "الزمالك كان طالب من قبل بتثبيت جدول الدوري، وما حدث في الموسم الحالي من مكتسبات، هي طلبات النادي التي نادى بها الموسم الماضي، ولابد من العمل على تعزيزها في الموسم المقبل".