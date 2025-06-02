شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يترقب جلسة الزمالك للاتفاق على التجديد والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عبد الله السعيد لاعب فريق الزمالك، تحديد موعد للجلسة التي سيتم عقدها مع اللاعب للاتفاق على تجديد عقده مع الفريق، والذى ينتهى بنهاية الموسم مع الزمالك.

واستقر الزمالك على عقد الجلسة بعد مباراة الفريق أمام بيراميدز بنهائى كأس مصر المقرر لها الخميس المقبل باستاد القاهرة، على أن تٌعقد الجلسة للوصول إلى اتفاق بين الطرفين بما يصب في مصلحة النادى واللاعب.

ويرغب السعيد في تجديد عقده مع نادى الزمالك لمدة موسمين مقابل 80 مليون جنيه، في الوقت الذي ترى فيه إدارة نادى الزمالك تجديد العقد لمدة موسم واحد مقابل 35 مليون جنيه، على أن يكون الموسم الثاني باتفاق الطرفين حسب الحالة الفنية والبدنية للاعب.

كما ترى إدارة نادى الزمالك ضرورة وضع بنود فى العقد خاصة بنسبة المشاركة والبطولات التي يحصل عليها مع القلعة البيضاء، فضلاً عن تسجيله الأهداف، إلا أن اللاعب أبدى اعتراضه على بعض البنود وهو ما عقد الاتفاقات خلال الأيام الماضية.