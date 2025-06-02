رولان غاروس: غوف الى ربع النهائي وزفيريف يحذو حذوها وخروج بيغولا

الرياص - اسماء السيد - باريس : بلغت الأميركية كوكو غوف، المصنفة ثانية عالميا، الدور ربع النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، الإثنين، فيما ودعت المصنفة ثالثة الأميركية جيسيكا بيغولا أمام فرنسية مغمورة.

وبلغت غوف ربع النهائي للمرة الخامسة على التوالي بفوزها على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا العشرين 6 0 و7 5.

حسمت وصيفة نسخة 2022، المجموعة الأولى بسهولة 6 0 في 27 دقيقة، بعدما كسرت إرسال منافستها ثلاث مرات.

وقاومت ألكسندروفا بشراسة في المجموعة الثانية التي استغرقت 54 دقيقة، لكن غوف، بطلة فلاشينغ ميدوز عام 2023، حسمتها في صالحها 7 5 وبالتالي المباراة في 81 دقيقة.

وهو الفوز الرابع لغوف على ألكسندروفا في خمس مواجهات جمعت بينهما.

قالت "كانت مباراة صعبة. بصراحة، أعتقد أنني لعبت بشكل جيد".

مواجهة أميركية خالصة

وتلتقي غوف، البالغة من العمر 21 عاما، في الدور المقبل مع ماديسون كيز، الثامنة وبطلة استراليا المفتوحة مطلع العام الحالي، التي تغلبت بسهولة على هايلي بابتيست (70) 6 3 و7 5 في مباراة أميركية الطابع.

بلغت كيز الدور نصف النهائي في باريس في عام 2018 وربع النهائي في العام التالي، لكنها تلعب في الأسبوع الثاني للمرة الثانية فقط مذاك.

وتأهلت أيضا الروسية الشابة ميرا أندرييفا السادسة بفوزها على الأسترالية داريا كاساتكينا 6 3 و7 5 في ساعة و34 دقيقة.

وفرض التعادل نفسه المجموعة الاولى حتى الشوط السادس (3 3) قبل أن تكسب أندرييفا ثلاثة اشواط متتالية بينها كسر إرسال منافستها في الشوط الثامن وحسمتها في صالحها 6 3 في 37 دقيقة.

وواصلت أندرييفا سلسلة كسبها الاشواط المتتالية الى خمسة بكسرها ارسال كاساتكينا في الشوط الاول للمجموعة الثانية وتقدمها 1 0 ثم 2 0، لكن الاسترالية ردت التحية في الشوط السادس مدركو التعادل 3 3، ثم فعلتها للمرة الثانية في الثامن متقدمة 5 3.

واستعادت أندرييفا توازنها وكسبت أربعة أشواط متتالية منهية المجموعة في صالحها 7 5 في 57 دقيقة.

وقالت أندرييفا "لقد كانت مباراة صعبة جدا وبصراحة، أنا سعيدة جدا بفوزي"، مضيفة بخصوص كاساتكينا المولودة في روسيا "أكره اللعب ضدها، نتدرب كثيرا، وحتى التدريب يشكل عذابا لي".

وثأرت أندرييفا لخسارتها المواجهة الاولى أمام كاساتكينا في المباراة النهائية لدورة نينغبو الصينية العام الماضي.

وتأمل اللاعبة الموهوبة التي بلغت نصف النهائي العام الماضي، في أن تصبح أصغر لاعبة تتويج في بطولة كبرى، منذ مواطنتها ماريا شارابوفا في ويمبلدون عام 2024.

وصلت إلى نصف النهائي العام الماضي بفوز مفاجئ في ربع النهائي على البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالميا حاليا والثانية وقتها.

تسلقت ترتيب اللاعبات المصنفات إلى المركز السادس هذا الموسم، وأصبحت أصغر متوجة في إحدى دورات الألف، في دبي في شباط/فبراير، قبل أن تحرز لقبا آخر في إنديان ويلز.

وتبحث أندرييفا عن مشوار جيد مرة أخرى في ملاعب رولان غاروس الترابية، خصوصا وأن سابالينكا والبولندية إيغا شفيونتيك حاملة اللقب بعيدتان عنها في النصف الثاني من القرعة.

بيغولا تخرج أمام مشاركة ببطاقة دعوة

وتلتقي أندرييفا، البالغة من العمر 18 عاما، في الدور المقبل مع الفرنسية لويس بواسون المصنفة 361 عالميا والمشاركة ببطاقة دعوة التي حققت مفاجأة من العيار الثقيل بفوزها على الأميركية جيسيكا بيغولا الثالثة 3 6 و6 4 و6 4.

وتشارك بواسون البالغة 22 عاما للمرة الأولى في رولان غاروس، علما انها المرة الاولى التي تتأهل فيها لاعبة فرنسية تشارك ببطاقة دعوة إلى ربع النهائي منذ ماري بيرس عام 2002.

واحتاجت بواسون إلى بعض الوقت للتحرر من فكرة اللعب أمام بيغولا الفائزة بدورة ميامي للألف نقطة، فتأخرت 0 40 و3 5 في المجموعة الاولى التي خسرتها في 35 دقيقة.

عدّلت طريقة لعبها في المجموعة الثانية وتمكنت من التقدم 5 4 في طريقها إلى الحسم، فارضة مجموعة ثالثة حاسمة نجحت خلالها في اطالة التبادلات مقابل تقهقر الاميركية. في حين ارسلت بواسون للفوز بالمباراة، اضطرت لانقاذ 4 كرات قبل أن تتنزع الفوز على إرسال بسرعة 190 كلم/س واتبعته بضربة أمامية مباشرة.

وعند الرجال، بلغ الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثالثا الدور ربع النهائي، بفوزه على الهولندي تالون خريكسبور 6 4 و3 0 ثم بالانسحاب لإصابة الأخير.

ويلتقي زفيريف الساعي الى احراز أول لقب كبير له في مسيرته، في الدور التالي مع الفائز من مباراة الصربي نوفاك ديوكوفيتش والبريطاني كاميرون نوري اللذين يلتقيان لاحقا.