شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل عبد المنعم خارج حسابات الإسماعيلى أمام سيراميكا فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الإسماعيلى، من حسابات تامر مصطفى المدير الفنى للدراويش أمام سيراميكا، في المباراة المقرر لها الثامنة مساءً الأربعاء 4 يونيو الجارى، باستاد الإسماعيلية فى إطار ذهاب نصف نهائى كأس عاصمة مصر.

وغاب أحمد عادل عبد المنعم عن تدريبات الإسماعيلى بعد انتهاء مشوار الفريق فى بطولة الدورى، لينتهى علاقته بالإسماعيلى فى التوقيت الحالى لانتهاء عقده دون التجديد.

ويعول تامر مصطفى على خدمات حارسه الشاب عبد الله جمال الذى يقدم مستويات مميزة فى المباريات التى لعبها فى الدورى وكأس عاصمة مصر.

ويستعيد فريق الإسماعيلي بقيادة تامر مصطفى، خدمات مدافعه محمد عمار أمام سيراميكا، الذى غاب عن الإسماعيلى أمام غزل المحلة في مباراة الأمس بختام مباريات بطولة الدورى لحصوله على 3 إنذارات وتم إيقافه، وأصبح حاليا متاحا لتدعيم الدراويش.

ومن المقرر أن يعيد تامر مصطفى مدافعه محمد عمار لتشكيل الفريق أمام سيراميكا، خاصة أنه من العناصر المهمة داخل الفريق، بالإضافة إلى العجز في هذا المركز.

ويواجه الإسماعيلى نظيره سيراميكا على استاد الإسماعيلية الساعة الثامنة مساءً الاربعاء 4 يونيو الجارى فى نصف نهائى كأس عاصمة مصر، وفى نفس الموعد ستقام مباراة البنك الأهلى وإنبى على استاد القاهرة الدولى.

أما عن مباريات الإياب، فستقام يوم الأحد الموافق 8 يونيو، حيث يواجه فريق سيراميكا نظيره الإسماعيلى على ملعب استاد المقاولون العرب، وفريق إنبى سيواجه البنك الأهلى على استاد بتروسبورت، وذلك فى تمام الثامنة مساءً.