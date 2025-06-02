شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادى للاعبى الزمالك: الفوز بكأس مصر ضرورى لمصالحة الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة بيراميدز المُقبلة في نهائي كأس مصر.

وشدد المدير الفني في حديثه مع اللاعبين على ضرورة العمل بكل جدية وقوة خلال التدريبات، حتي يكونوا على أتم الجاهزية للمباراة المرتقبة.

وأكد أيمن الرمادي أن نهائي كأس مصر هو بمثابة مصالحة الفريق للجماهير، ولا بد من الفوز بالبطولة به لختام الموسم ببطولة مهمة.

واختتم المدير الفني حديثه مؤكدًا على ثقته التامة في جميع اللاعبين لتحقيق الهدف المطلوب.

وخاض لاعبو الفريق، فقرة تدريبات تأهيلية، وقام الجهاز الفني برفع الحمل البدني للاعبين خلال الفقرة التأهيلية التي استمرت لمدة 25 دقيقة تقريبًا.

وقسم الجهاز الفني الفقرة التأهيلية إلى جزأين، الأول عبارة عن تدريبات باستخدام الأدوات المخصصة والركض بمحيط الملعب، وتضمن الجزء الأول الثاني تدريبات التمرير بالكرة بين اللاعبين حتي التسجيل في مرمى صغير.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء بيراميدز في نهائي كأس مصر، المقرر له مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي.