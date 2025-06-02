شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يقترب من التعاقد مع بيبو مديرًا فنيًا للفريق لمدة موسم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب نادي الجونة، من التعاقد مع أحمد مصطفى بيبو ليتولي القيادة الفنية للفريق في الموسم الجديد لمدة موسم واحد، خلفًا لعلاء عبد العال، الذي رحل عن تدريب الفريق.

وعمل أحمد مصطفى بيبو كمدرب عام مع أيمن الرمادي في نادي أسوان وسيراميكا.

أعلن نادي الجونة، اليوم الإثنين، رحيل علاء عبد العال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد مسيرة مع الفريق استمرت لمدة موسمين.

وكتب نادي الجونة، عبر صفحته الرسمية، على منصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بعد موسمين مـن العمل الجاد والقـيادة المميزة، نودّ أن نتوجّه بجزيل الشكر والتقدير للكابتن علاء عبد العال، عـلى ما قدّمه لنادي الجـونة".

وأضاف النادي الساحلي، في بيانه: "شكرًا لك على إخلاصك، وتفانيك، وروحك القتالية التي زرعـتها داخل الفريق، ونتمنى لك كـل النجاح والتوفيق في خطوتك المقبلة، وستبـقى دائما جزءا من عائلة الجونة".

في سياق متصل، توصل مسئولو نادى غزل المحلة لكرة القدم لاتفاق مع علاء عبدالعال المدير الفني لفريق الجونة لتولى القيادة الفنية للفريق المحلاوى الموسم المقبل.