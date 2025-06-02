شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة والدة عمرو الجنايني بالتجمع الخامس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شيعت منذ قليل من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، جنازة والدة عمرو الجناينى عضو لجنة التخطيط بالنادى، والتي وافتها المنية صباح اليوم، وحضرها عدد من نجوم الرياضة.

ونشر نادي الزمالك نعيًا للجنايني عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلاً: "الزمالك ينعي والدة عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط بالنادي".

وتوفيت والدة عمرو الجناينى عضو لجنة التخطيط بنادى الزمالك، وأعلن الجناينى وفاتها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وكتب الجناينى عبر صفحته: "أمي الغالية في ذمة الله ماتت من كنت أكرم من أجلها.. أرجو الدعاء"، ومن المقرر أن يعلن عضو لجنة التخطيط بالزمالك موعد ومكان صلاة الجنازة والعزاء.

جنازة والدة الجنايني تحتشد بنجوم الرياضة



طارق صنديل في جنازة والدة الجنايني



علاء مقلد في جنازة والدة الجنايني



محمد فضل في جنازة والدة الجنايني



نجوم الرياضة في جنازة والدة الجنايني