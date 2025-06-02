شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحي يتقدم باستقالته من رئاسة نادي الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، باستقالته من منصبه، وذلك في بيان رسمي صدر اليوم الإثنين، نشرته الصفحة الرسمية لزعيم الثغر على فيسبوك.

وجاء نص الاستقالة كالتالي:

أتقدم إليكم بكل فخر وبخالص التقدير والامتنان، لأرفع لكم خطابي هذا لتقديم استقالتي من رئاسة نادي الاتحاد السكندري، النادي الذي تشرفت بالانتماء إليه، وخدمته بكل ما أملك من وقت وإخلاص، على مدار سنوات حملت بين طياتها الكثير من التحديات والإنجازات.

لقد تحملت المسئولية لأن أكون عند حسن ظن جماهير وأعضاء نادي الاتحاد السكندري العظيم، وقد أديت دوري بأقصى ما أستطيع من جهد وإخلاص، وأجد نفسي وحدي أشهد على ما تحقق من نجاحات ملموسة في مختلف المجالات، بفضل العمل الجماعي والدؤوب.

وقد كان هدفي دائمًا هو الاتحاد فقط، ولم أسع يومًا وراء منصب أو مكاسب، حيث كانت المعايير بين الأعضاء الشباب بكل حب وإخلاص، وقلبي ممتلئ بالحب والتقدير لهذا الكيان وجماهيره، وأعضائه، وكنت حريصًا عليه دائمًا حتى فقدت طاقتي تمامًا ورغبتي.

إلا أنني، وبكل أسف، أجد نفسي مضطرًا لاتخاذ قرار الاستقالة، ليس فقط لأسباب صعبة وعملية خاصة، بل أيضًا نتيجة لما صدر مؤخرًا من تجاوزات مؤلمة من بعض الجماهير، تجاوزت كل حدود الاحترام والأدب وطالتني شخصيًا وأفراد عائلتي، وهو أمر لا يمكن القبول به أو الاستمرار فيه، خاصة بعد فشل محاولات المعالجة والعمل المتواصل من أجل رفعه هذا الكيان العظيم.

وبالإضافة إلى كل الظروف الصحية والأسرية التي تحول دون الاستمرار، وبعد ما تعرضت له مؤخرًا من "مهانة" من تجاوزات تمس الكرامة والاحترام، فقد اختلف الوضع ويستوجب هذه الاستقالة، وأؤكد أنها بلا رجعة وبدافع منطقي نابع من حبي للاتحاد السكندري وجماهيره الوفية التي أكن لها كل النجاح والتوفيق.

وكلمة حق وللتاريخ، لا يفوتني في هذا المقام إلا توجيه خالص الشكر والتقدير للجميع، وخاصة الجهاز التنفيذي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، ولكل العاملين والموظفين بالنادي، لما وجدت منهم التعاون والإخلاص على مدار السنوات الماضية، وأتمنى لهم دوام التوفيق لما فيه الأفضل في مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، الذي شرفت بالعمل معه، كما أخص هذا البيان لكونه القرار النهائي دون التراجع أو التردد.