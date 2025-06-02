شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف أسباب تقديم موعد انطلاق الدورى لـ8 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أنه تقرر تقديم موعد انطلاق مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2025 – 2026، لتبدأ يوم 8 أغسطس المقبل بدلاً من 15 من الشهر ذاته بعد التنسيق بين الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة هانى أبو ريدة، ورابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب والجهاز الفني للمنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام حسن.

جاء تقديم موعد انطلاق الدورى حتى يخوض اللاعبون 3 أو 4 جولات مع أنديتهم قبل معسكر المنتخب الوطنى الأول في شهر سبتمبر المقبل لاستئناف مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وكذلك لتنتهى المسابقة قبل كأس العالم بفترة كافية، حتى يتمكن المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم من إقامة معسكره استعدادا للبطولة بوقت مناسب في إطار سعى اتحاد الكرة والرابطة لتوفير كل سبل الراحة والنجاح للمنتخب.

وأكدت الرابطة أن مسابقة الدوري ستنتهي في مايو 2026، ليكون هذا الموسم هو الثاني على التوالي الذي تنجح فيه الرابطة في الوفاء بتعهدها بإنهاء المسابقة بالتزامن مع مواعيد الدوريات الأوروبية الكبرى، بعد سنوات من الارتباك والتأجيلات التي أثرت على انتظام جدول المسابقة.

ويشهد الموسم الجديد مشاركة 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، وسيُقام الدوري بنظام المرحلتين، حيث تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين: مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، ومجموعة الهبوط التي تنافس على البقاء في الدوري.

وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لمحاولات الرابطة تطوير المسابقة وتحقيق الانضباط الفني والزمني، بما يخدم مصالح الأندية والمنتخبات الوطنية على حد سواء.