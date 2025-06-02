شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباريات نصف النهائى.. شاهد إثارة ربع نهائى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المحترفة، على نشر ما حدث فى مباريات ربع نهائى كأس عاصمة مصر، قبل يومين من انطلاق مباريات الذهاب فى البطولة بين الإسماعيلى وسيراميكا، والبنك الأهلى وإنبى.

ونشرت الصفحة الرسمية لرابطة الاندية المحترفة على "فيس بوك"، فيديو لإثارة ربع نهائى كأس عاصمة مصر، فى تنويه قبل يومين من مباريات نصف النهائى.

مواعيد نصف نهائي لكأس عاصمة مصر

الذهاب

4 يونيو 2025

الإسماعيلي × سيراميكا – استاد الإسماعيلية – الثامنة مساءً

البنك الأهلي × إنبي – استاد القاهرة – الثامنة مساءً

الإياب

8 يونيو 2025

سيراميكا × الإسماعيلي – استاد المقاولون العرب – الثامنة مساءً

إنبي × البنك الأهلي – استاد بتروسبورت – الثامنة مساءً

مباراة المركز الثالث: 12 يونيو في الخامسة مساءً ويتم تحديد الملعب المستضيف لاحقًا.

مباراة النهائي: 12 يونيو في الثامنة مساءً ويتم تحديد الملعب المستضيف لاحقًا.

وبذلك سيقام النهائي يوم 12 يونيو المقبل بدلا من 14 يونيو كما كان محددا من قبل.

ويحمل سيراميكا لقب آخر نسختين، فيما فاز مودرن سبورت بلقب النسخة الأولى.

القناة الناقلة لمباريات كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت، مباريات بطولة كأس عاصمة مصر، في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.

تصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى:

البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.